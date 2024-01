L’avversario di oggi. I rossoblù hanno poco da perdere. Modulo 3-5-2

Sarà un Firenze Ovest diverso quello che oggi scenderà in campo a Badesse rispetto alla sfida di andata dello scorso ottobre, finita 0-0. Senza lo squalificato Lorenzo Rossi (che oltre a quella di oggi al Berni salterà un’altra gara) i rossoblù si sono preparati al match contro la Robur con la consapevolezza di avere poco da perdere. La classifica infatti inizia a farsi molto complicata con i playout distanti cinque punti e rappresentati attualmente dalla Fortis Juventus. Ma come dimostra la sfida dell’andata nulla è scontato. Rispetto a quella occasione sulla panchina del Firenze Ovest, che ha all’attivo 2 vittorie in 19 gare, c’è il tecnico Gardellin, che ha preso il posto di Bartalucci dimessosi dopo lo 0-4 casalingo contro la Colligiana del 29 novembre. L’avventura di Bartalucci era durata due mesi esatti visto che aveva esordito proprio contro il Siena. Il sistema di gioco dovrebbe essere il 3-5-2 con Iaquinandi insieme a Bourezza davanti.