L’avversario di turno. Fiorentini fiduciosi. Il tecnico Francini si affida al 3-5-2

Il bel successo sul Foiano di domenica scorsa ha dato grande fiducia ad una Rondinella Marzocco al momento ancora invischiata nella corsa per evitare i playout. I fiorentini oggi al ‘Berni’ di Badesse dovrebbero schierarsi con il 3-5-2 come contro gli aretini sette giorni fa allo stadio Bozzi di Firenze: in difesa a protezione del portiere Pecorai il trio potrebbe essere composto da Ciardini, Falciani e Gorfini con l’ultimo arrivato, il centrale classe 2003 Pollini, in panchina. A metà campo la scelta di mister Alessandro Francini potrebbe essere quella di Travaglini e Bartolini rispettivamente a destra e sinistra con Fantechi e Rosi mezzali ai lati del regista ex Scandicci Ferrmaca. In attacco il centravanti Cragno, in rete due volte nell’ultimo turno, affiancato da Antongiovanni. L’esterno mancino Ricchi, in rete all’andata per il provvisorio vantaggio biancorosso, potrebbe quindi partire dalla panchina.