L’avversario di turno. Fiorentini in palla. Secondo posto obiettivo concreto

Dopo tre vittorie di fila lo Scandicci è tornato in corsa per il secondo posto, distante tre lunghezze, e oggi contro la Robur cercherà i primi punti della storia al cospetto dei bianconeri, sempre vincitori per 1-0 nei tre precedenti giocati tra l’andata e la serie D del 2020/2021. La squadra di mister Claudio Ventrice, subentrato esattamente un girone fa a Fattori, che ha un passato nello staff tecnico del Badesse in D, è tra le candidate più accreditare a giocarsi un posto nei playoff e lottare per tornare in D dopo la retrocessione dello scorso maggio.

Il pericolo maggiore è rappresentato ovviamente dal centravanti Del Pela, autore di 14 reti (3 dal dischetto) fin qui e capocannoniere del girone B di Eccellenza Toscana. Una prima punta abile a sfruttare il sistema di gioco di Ventrice, che oscilla tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 con Corsi, Grillo e Meucci altrettanti bravi a sapersi inserire negli spazi che lo stesso Del Pela sa aprire. In difesa davanti al portiere Mancini i terzini Frascadore e Dodaro mentre in mediana il veterano del Blues, Sinisgallo.