L’avversario di turno. Grandi risultati per mister Brando e i suoi ragazzi

Non era facile per Lucio Brando, tecnico piemontese visto anche a Piancastagnaio qualche stagione fa, fare meglio dei predecessori. Il Seravezza invece in questa stagione sta sorprendendo tutti per risultati e qualità di gioco e prestazioni. Il ruolino di marcia parla infatti chiaro: undici vittorie, sette pareggi e solo tre sconfitte, una tra l’altro all’andata arrivata dopo una gara molto equilibrata. Benedetti (anche lui ex Pianese, fu protagonista della prima promozione dalla D alla C del 2019) e compagni vengono dal successo sul campo del San Donato (2-0) e in stagione hanno pareggiato a Grosseto e a Livorno (entrambe le volte per 0-0) e non perdono da quasi due mesi. Era infatti lo scorso 8 dicembre quando la Fulgens Foligno si impose 3-2 allo stadio del Buon Riposo. Mister Brando potrebbe confermare l’undici che ha vinto a San Donato con Benedetti e Boccia titolari in attacco. Mosti, Coly e Sanzone dovrebbero essere il terzetto difensivo a difesa del portiere Lagomarsini mentre nel mezzo c’è qualche dubbio. Lepri scalpita dopo qualche partita in panchina ma nel mezzo dovrebbero esserci ancora Menghi, Sava e Greco.