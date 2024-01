L’avversario di turno. Mister Gambadori conferma il 3-5-2. Previste novità

Per fronteggiare il Siena la Lastrigiana di mister Gambadori conferma il 3-5-2 di partenza con qualche novità rispetto alle ultime uscite. Mancherà il centrale, e solitamente titolare, Borselli, che sconta oggi il turno di squalifica rimediato nell’ultimo turno. A protezione del portiere Marziano ci sarà il terzetto composto da Chiavacci (sfortunato protagonista dell’autogol nel finale della gara di andata), Bardazzi e Becagli. Sulle corsie Pierattini e Nencini saranno gli esterni mentre Mazzanti, Guasti e Piccioni agiranno nel mezzo. In attacco per sollevare una squadra che ha segnato solo 14 gol (19 invece le reti subite) Palj e Bibaj. Al momento i fiorentini hanno infatti 21 punti, al pari della Rondinella Marzocco, e si trovano a più tre sulla zona playout, al momento occupata, per quanto riguarda la quart’ultima piazza della classifica, dall’Asta Taverne. Quella di oggi anche quindi per i padroni di casa sarà una gara importante che mette in palio punti pesanti.