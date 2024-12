L’avversario. Dionisi ammette: "Una sconfitta meritata»

"La Carrarese ha usato le sue armi e lo ha fatto bene". Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi dalla ’pancia’ dello stadio dei Marmi ha riconosciuto i meriti di una Carrarese che si aspettava così ma che non è riuscito a fermare. "Ci hanno concesso la zona di campo che sapevamo, la prima tre quarti – ha spiegato l’ex tecnico del Sassuolo – ma negli ultimi 30 metri non siamo riusciti a essere imprevedibili. Siamo rimasti lenti e leziosi nonostante il pallino del gioco mantenuto per tutto il primo tempo. Con quasi 4 attaccanti in campo mi aspettavo di più e invece pur avendo tirato 15 volte verso la porta non abbiamo mai impegnato il portiere avversario che non ha fatto una parata. Tutto ciò l’abbiamo pagato nella ripresa dove la palla è stata più in aria che per terra. Si è giocato poco e la partita è stata più confusionaria. Siamo andati dietro agli apuani commettendo tanti errori. Se non avessimo sbagliato così tanto il gol non lo avremmo preso, ma quando le partite non le fai al 100% dell’intensità poi paghi dazio. E’ vero che il gol è nato da un nostro errore ma prima eravamo stati bravi a mettere una pezza su un inserimento non seguito. Ce ne andiamo via con tanti demeriti nostri. Torniamo a casa a testa bassa e con tanta rabbia perché abbiamo perso meritatamente. Non siamo una squadra sopra livello ma una squadra di serie B con giocatori e allenatore di serie B. Se non ci adeguiamo alla categoria anche il tuo avversario è di serie B e ti può battere".

Gian.Bond.