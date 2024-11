L’avversario. Follonica Gavorrano, la carica di Masi: "Non dobbiamo mollare e stare sul pezzo»

Forte della roboante cinquina rifilata al Ghiviborgo, anche il Follonica Gavorrano sta continuando a preparare la sfida casalinga con il Siena. Mister Masi (nella foto), per il match, dovrà rinunciare ancora ai lungodegenti Marino e Pignat, ma spera di ritrovare Matteo Masini. Cinque le vittorie totali dei biancorossoblù, tre i pareggi e cinque le sconfitte, 22 i gol fatti e 15 i subiti. "Si tratta di squadre importanti che hanno dietro realtà di grandi dimensioni – ha dichiarato Masi, ai canali ufficiali del club in vista della gara –. Noi non possiamo permetterci di riabbassare la guardia e pensare di aver risolto i problemi. Quelli si risolvono con il tempo se seguiremo la strada, l’atteggiamento, la voglia, la partecipazione e la grinta mostrati contro il Ghiviborgo". "Non dobbiamo mollare mai – ha chiuso il tecnico – e dobbiamo stare sempre sul pezzo. Se ci stiamo tutti abbiamo le qualità per fare bene. Se siamo distratti allora diventa difficile". Da vedere a quali uomini si affiderà domani l’allenatore ex Pianese (è stato lui a guidare le zebrette verso la loro prima, storica, promozione in Serie C, nel 2019) che nella stagione ha ruotato spesso gli effettivi, cambiando anche sistema di gioco, a seconda del momento e dell’avversario di turno. A centrocampo il ballottaggio è tra Zini e Souare, davanti tra Pino, autore di una tripletta contro il Ghiviborgo, e D’Este.