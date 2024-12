L’avversario. Il Grosseto continua a prendere giocatori. Ecco il portiere classe 2006 Jan Lampret

Dopo l’ingaggio di Adama Sane, attaccante che arriva dalla A maltese, il Grosseto ieri ha ufficializzato un altro innesto. Si tratta del portiere classe 2006 Jan Lampret, nazionalità slovena che arriva dall’NK Drava Ptuj, squadra partecipante al campionato di serie B, dove ha collezionato 9 presenze. Ha firmato con la società biancorossa fino al 2026. Nelle prossime ore, forse prima di domani, firmerà anche il centrocampista Lorenzo Sabattini (classe 2001 con una vasta esperienza in D) che ha appena rescisso con la Sangiovannese e già da qualche giorno si allenava col gruppo di mister Consonni. Sabattini andrà a rimpolpare un reparto, quello della metà campo, che nelle ultime settimane per infortuni e cessioni era diventato numericamente contato. Il derby di domani sarà una partita speciale per i tre ex maremmani che militano in bianconero. Elia Galligani ha giocato due stagioni a Grosseto tra D e C realizzando 20 gol in totale in 60 apparizioni. Filippo Boccardi, grossetano di nascita, è invece cresciuto in biancorosso e vi ha militato per diverse stagioni con una parentesi a Viterbo e una a Gavorrano prima di lasciare definitivamente il biancorosso del 2022 per passare alla Pistoiese dove è stato allenato dall’attuale mister del Grosseto Consonni (nella foto). Infine Magrini che ha allenato il Grifone a più riprese tra Eccellenza, D, C e B.