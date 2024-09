L’avversario. Mister Gallo: "Parola d’ordine, continuità»

Chiede ai suoi la stessa idea di gioco messa in campo nel debutto vincente contro il Milan Futuro, ma anche la stessa cattiveria agonistica. Fabio Gallo vuole subito togliersi dalla testa e togliere dalla testa dei suoi la scorsa stagione. E per farlo una partenza a razzo sarebbe l’ideale. La sua Virtus Entella riparte in viaggio proprio nel luogo, il ’Romeo Neri’, in cui la scorsa stagione aveva chiuso una stagione notevolemente al di sotto delle aspettative. "Stiamo cercando di cancellare la scorsa stagione – dice alla vigilia del confronto con il Rimini il tecnico dei liguri – Non per quello che ha dato sotto l’aspetto morale e delle preoccupazioni, ma perché questo è un nuovo inizio con nuovi calciatori e un nuovo modo di giocare. A me interessa riuscire a fare il massimo per portare a casa punti, il passato è passato. Per poter dire qualcosa di importante la continuità sarà un aspetto fondamentale, ma soprattutto la nostra idea di calcio che non dovrà mai mancare". Gallo detta la linea e la vittoria all’esordio contro i giovani rossoneri è di quelle che danno sicuramente fiducia. "Abbiamo lavorato bene, smaltendo subito la vittoria – spiega – È stata una buona prestazione ma siamo all’inizio, è importante proseguire preparandoci al massimo per ogni partita. Ogni gara nasconde delle insidie, quella con il Milan è stata messa da parte, contro il Rimini dovremo però mantenere la stessa determinazione". Poi si arriva alle scelte e c’è da scommettere che il tecnico dell’Entella l’undici del debutto tenderà a toccarlo il meno possibile. "Se ho dubbi di formazione? – dice rispondendo alle domande della vigilia – Qualcuno, ma non troppi". Ai liguri lo scorso turno è bastato il gol di Corbari a inizio ripresa per prendersi tutto. Sarà gara da ex oggi al ’Neri’ per due giocatori dell’Entella. Guardando più lontano ritrova il sintetico dello stadio di Piazzale del Popolo Davide Bariti. Ora 33enne, il centrocampista di La Spezia, la maglia a scacchi l’ha indossata quasi dieci anni fa, in serie C, nella stagione 2015-2016. Poi in Lega Pro c’è sempre rimasto negli anni successivi con una parentesi di quattro stagioni, le ultime quattro, con la Pergolettese, prima di trasferirsi a Chiavari. Più recente l’avventura di Claudio Santini in biancorosso. I suoi 20 gol (stagione 2022-2023) sono ancora negli occhi dei tifosi.