L’avversario. Mister Minincleri punta sul 4-3-3. Attenzione a Kouko

L’Ostiamare potrebbe confermare in gran parte la squadra che ha pareggiato sette giorni fa a San Donato. Minincleri, grande ex della sfida, dovrebbe schierare i suoi col 4-3-3, sistema di gioco scelto dall’ex centrocampista di Robur, Mantova e Piacenza, per la sua prima stagione in panchina. Lo spessore della linea difensiva è dato dalla presenza di Checchi che vanta un passato importante nelle giovanili bianconere e una carriera spesa sostanzialmente sempre nei professionisti, e da Pinna (’92), jolly difensivo mancino. In mediana nell’ultimo turno ha esordito il regista ventenne Sacko, che potrebbe essere confermato. Davanti Minincleri può contare su Kouko centravanti piuttosto prolifico, già avversario della Robur ai tempi della Maceratese e dell’Olbia (segnò nell’1-0 del Franchi per i sardi nel 16/17), e reduce dalla vittoria del campionato con la Pianese. Del reparto fa parte anche la seconda punta Senesi (’97), un altro a vantare un buon passato in C.