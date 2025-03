L’avversario. Terranuova Traiana a rischio play out in cerca di punti

Dopo essere stata, almeno finché ha potuto, la rivale più accreditata della Robur per la promozione diretta lo scorso anno, il Terranuova Traiana (che ha poi vinto la fase nazionale dei playoff di Eccellenza) vive quest’anno una stagione sicuramente più complicata. I biancorossi di mister Marco Becattini al momento occupano il quart’ultimo posto a più due sul Trestina terzultimo e a meno tre dal trio composto da Montevarchi, San Donato e Sangiovannese, tutte formazioni che cercano di evitare le forche caudine dei playout.

Il morale del team del Valdarno, che riprende oggi la preparazione in vista del match del Franchi do sabato prossimo, è comunque molto positivo visto che nell’ultimo turno è arrivato il tanto agognato successo casalingo contro il Ghiviborgo. Tre punti che in casa, ovvero a Terranuova Bracciolini, mancavano addirittura dalla sfida di andata contro la Robur dello 2 novembre. In quella occasione i padroni di casa si imposero per 2-0 su un Siena in crisi di gioco e risultati che forse giocò una delle peggiori partite della stagione uscendo battuto per via di un gol per tempo del giovane centravanti di casa Iaiunese.