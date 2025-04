Lazzeretto sconfitto 3-2 dal Pietraia di Cortona nei quarti di Coppa di Terza Categoria

Debutto amaro nei quarti di finale della fase regionale della Coppa di Terza Categoria per il Lazzeretto. Dopo aver vinto il trofeo fiorentino, infatti, i biancorossi hanno ceduto 3-2 a Pietraia di Cortona (Ar) nella seconda giornata del triangolare che comprende anche la Virtus Chianciano Terme.

Dopo un primo tempo dominato i cerretesi tornano negli spogliatoi con il minimo vantaggio, per effetto della rete di Morelli su assist in profondità di Perri. A inizio ripresa arriva comunque anche il meritato raddoppio grazie a capitan Valenti, pronto sul secondo palo a depositare in rete un traversone susseguente a un calcio piazzato. Il Pietraia resta anche in dieci uomini, ma il Lazzeretto abbassa la tensione e non riesce a gestire la superiorità numerica. Così, prima un autorete di Biondi e poi un colpo di testa sugli sviluppi di un corner permettono ai padroni di casa di pareggiare. Quasi allo scadere, infine, il Pietraia opera anche il sorpasso con una conclusione fortuita dalla distanza che beffa Frangioni.

Questa la formazione dei biancorossi: Frangioni, Boni, Carmignato, Biondi, Benelli, Wajid, Ejlli (75’ De Vincentis M.), Governi A. (55’ Governi L.), Valenti, Perri, Morelli. Sono invece rimasti a disposizione Mannucci, Benvenuti e Parlato.

Adesso, quindi, per accedere alle semifinali la formazione di Peruzzi dovrà battere con due reti di scarto mercoledì prossimo a Lazzeretto la Virtus Chianciano Terme, vincitrice 2-0 contro il Pietraia.

Si.Ci.