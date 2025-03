Le altre Il San Felice si sveglia dopo due mesi e mezzo

san felice

3

united carpi

0

SAN FELICE: Malagoli R., Ed Darraj (28’ Gentile), Malavasi, Giovannini (87’ Borghi T.), Bagni, Martino, Marchesini, Pagano, De Boni (56’ Marconi), Bernabiti (73’ Cheli), Ndrejaj (80’ Borghi A). A disp. Cavallini, Reggiani, Lugli. All. Verdi. UNITED CARPI: Mora, Amedei (76’ Mariconda), Gianasi (46’ De Marino), Garlappi, Cinelli, Pignatti (84’ Baraldi), Posponi, Coscelli, Crispino (56’ Addae), Nadiri, Malagoli F. A disp.: Malagutti, Mebelli, Malvezzi, Cecchetto, Gualdi. All. Bonissone.

Arbitro: Zullo di Bologna

Reti: 16’ Pagano, 38’ De Boni, 64’ Marchesini Note: ammoniti Ed Darraj, Bernabiti, Marconi, Malavasi, Malagoli R., Bagni, Borghi A.

Dopo 72 giorni e 10 gare (2 punti) il San Felice ritrova la vittoria e lo fa nello scontro salvezza con lo United Carpi, ora distante 4 punti in zona playout. Al 16’ schema su corner col tiro di Pagano per l’1-0 (forse c’è un tocco di Ndrejaj). Al 21’ Nadiri dal limite centra la traversa. Al 26’ De Boni calcia fuori di poco. Al 38’ Ndrejaj serve De Boni che entra in area di slancio e appoggia in rete dopo aver saltato anche Mora. Al 62’ Giovannini spara su Mora. Al 64’ super gol di Marchesini la cui deliziosa traiettoria dal limite di destro trova il sette.