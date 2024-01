Le altre realtà. La Cuoiopelli è al comando nel Girone A. Tuttocuoio e Camaiore all’inseguimento

Se nel girone B la Robur sta facendo la voce grossa fin dalle prime giornate e ha già preso un consistente vantaggio sulle più dirette inseguitrici decisamente più combattuto è il girone A di Eccellenza Toscana. Al momento in testa c’è la Cuoiopelli, storico team della provincia di Pisa che però è tallonato a meno due (32 contro 30) da un’altra formazione pisana, ovvero il Tuttocuoio che nella sua storia vanta anche diverse partecipazioni alla serie C. La promozione diretta sembra essere una questione tra questi due società visto che la terza della classe, il Camaiore è distante sei punti della seconda posizione. Completa la zona playoff lo Zenith Prato, lo scorso anno inserito nel girone con le senesi. Il girone A interessa direttamente anche le candidate alla post season del girone B visto che dai playoff (primo turno interno al raggruppamento, secondo incrociato) uscirà la terza promossa in serie D.