Le altre senesi. Ripresa il 7 aprile e ultimi quattro turni. L’Asta Taverne vuole evitare i play-out

Questo fine settimana e il prossimo, il campionato rimarrà fermo. Nel girone B, se il primo verdetto ufficiale è già arrivato, con la promozione della Robur in Serie D, saranno le ultime quattro giornate a sancire tutti gli altri responsi. La lotta per la conquista del secondo posto sarà più che mai accesa: lo Scandicci (55 punti, ma con una partita in più), il Terranuova Traiana (55 punti) e il Signa (53 punti) se la giocheranno fino alla fine, con le speranze del Mazzola ridotte ormai a un’esile fiammella: perché per i ragazzi di Argilli (nella foto) ci sia una post season dovranno mantenere il quinto posto (la Colligiana è a -2, la Castiglionese a -3 e devono ancora riposare), mentre quelle davanti dovranno rallentare, perché il divario tra quinta e seconda sia meno di 10 punti (adesso è di 13) perché non scatti il meccanismo della forbice. Nella zona bassa della graduatoria l’Asta può ancora evitare la giostra dei play out: messo alle spalle il turno di riposo, gli arancioblu dovranno però spingere sull’acceleratore per tenere a distanza il Firenze Ovest e l’Audax Rufina, saliti a-3. Appaiata alla Lastrigiana, a quota 29, la squadra di Bartoli è sotto di tre gradini alla Fortis Juventus e di quattro alla Rondinella Marzocco. Sarà costretta a guardarsi alle spalle, nelle ultime quattro giornate, anche la Sinalunghese, finita a 5 punti dalla zona rossa della classifica.