Le altre sfide in programma. Scontro clou fra Carrarese e Torres. Oggi si gioca a Pontedera, Entella e Pesaro

Si è aperta con l’anticipo giocato ieri sera tra Recanatese e Fermana la 23esima giornata nel girone B di Lega Pro. Oggi sono in programma altre tre partite e tutte con fischio d’inizio fissato alle 18,30: Pescara-Sestri Levante, Pontedera-Perugia e Virtus Entella-Vis Pesaro. Domani, invece. il turno si completerà con Olbia-Arezzo, Carrarese-Torres, Ancona-Cesena, Gubbio-Lucchese, Spal-Juventus Next Gen e Rimini-Pineto. Il big match è quello allo stadio "De Marmi" di Carrara dove i padroni di casa sfidano la Torres, seconda in classifica. In zona salvezza sfida delicata è quella che si gioca a Ferrara.