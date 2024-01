Le altre sfide. L’unico vero sorriso è quello del Mazzola. Mister Argilli: "Bravi a sbloccarla subito»

Tra le altre senesi del campionato di Eccellenza il turno infrasettimanale ha sorriso solo al Mazzola che a Cerchiaia ha avuto la meglio senza molti patemi del Firenze Ovest. Una vittoria larga che testimonia il buon momento della formazione di Argilli, reduce da due vittorie nei primi 180 minuti del nuovo anno. "E’ stata una bella partita – ha detto il tecnico - giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi a raddoppiare anche se i nostri avversari l’hanno comunque riaperta. Faccio i complimenti anche a loro che hanno giocato una gara con carattere e qualità. Abbiamo principi di gioco che sono imprescindibili per noi, al di là dei moduli. I ragazzi li hanno assimilati e ci permettono di avere la stessa identità indipendentemente dal sistema di gioco. A Sinalunga sarà una bella partita tra due squadra con gli stessi punti ed in salute. Non sarà facile gestire le terza gara in pochi giorni ma sono sicuro che metteremo in campo tanta energia e tanta voglia". I rossoblu arriveranno al derby dopo il buon punto raccolto a Castiglion Fiorentino in uno scontro diretto importante. Pezzatini è stato bravo, nonostante le assenze, a schierare un undici molto equilibrato che nel primo tempo ha sfiorato più volte il vantaggio. Alla fine il rammarico è stato grande ma il punto da comunque continuità. Quella che ha perso l’Asta, cedendo solo all’ultimo istante contro la Baldaccio Bruni. Un gol che ha condannato gli arancioblu oltre i propri demeriti dopo una ennesima buona prestazione. Domenica lo scontro diretto contro l’Audax Rufina a Uopini vale moltissimo. Infine la Colligiana, battuta al Manni dallo Scandicci. Per i biancorossi il riscatto può arrivare domenica in casa della Rondinella. g.d.l.