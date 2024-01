Le altre sfide. Mazzola e Colligiana in cerca del riscatto. L’Asta Taverne aspetta la visita del Signa

Smaltita la pausa natalizia l’Asta Taverne è pronta a tornare in campo oggi ospitando il Signa per la prima giornata di ritorno. "La pausa è andata bene, ci siamo allenati quasi al completo - commenta mister Bartoli -. La preparazione della partita è stata ottimale anche se purtroppo abbiamo qualche acciacco fisico con Cappelli e Ceccatelli che non sappiamo quando potranno rientrare. L’ultimo arrivato è De Patre ma stiamo lavorando anche per un altro rinforzo in mezzo al campo. Il Signa? Sono una squadra forte, costruita con ambizione. Hanno dei giocatori di grande esperienza, soprattutto nell’asse centrale, e poi c’è Tempesti che è uno dei migliori attaccanti del girone". Trasferta a Lastra a Signa invece per il Mazzola di Argilli, a caccia di un risultato importante dopo un periodo sfortunato. "Le sensazioni sono positive – dice l’allenatore – abbiamo lavorato molto durante questa sosta, allenandoci bene e recuperando qualche piccolo acciacco. Vogliamo ripartire forte anche se ribadisco che è assurdo che in questa categoria, a gennaio, ci siano due turni infrasettimanali. Molti ragazzi non fanno i calciatori di mestiere e le condizioni climatiche non sono le migliori". Infine la Colligiana che cerca il riscatto in casa del fanalino di coda Pontassieve. Capitan Manganelli (nella foto) e compagni devono vincere per non perdere terreno dalla zona playoff.