Le altre. Super Camposanto: col poker nel derby mette la freccia

United Carpi 1Sammartinese 1

UNITED CARPI: Mora, Gianasi, De Marino (31’ Amedei), Paramatti, Cavallini, Kundome (46’ Coghi), Coscelli, Garlappi, Crispino (88’ Baraldi), Nadiri, Malagoli (70’ Addae). A disp.: Guadalupi, Goldoni, Owusu, Malvezzi, Perini. All. Bonissone.

SAMMARTINESE: Falavigna, Malaguti (85’ Semellini), Montipo, Re, Carretti, Bega, Salsi (81’ Curcio), Mustica, Gozzi, Bovi, Corradini (64’ Gareri). A disp.: Bigoni, Ferrari. All. Reggiani.

Arbitro: Fogacci di Bologna

Reti: 10’ Bovi, 48’ (rig.) Nadiri

Note: ammoniti Nadiri, Coscelli, Coghi, Gareri.

Lo United Carpi rimonta nella ripresa la Sammartinese a Reggiolo. Al 5’ Montipo chiama Mora alla parata. Al 10’ tiro improvviso di Bovi che sorprende Mora per l’1-0 reggiano. Al 20’ Garlappi per Nadiri che calcia fuori. Al 42’ punizione di Coscelli, la palla non si abbassa abbastanza. Al 47’ Malagoli sterza in area, Montipò lo abbatte e Fogacci concede il penalty. Dal dischetto Nadiri è glaciale e spiazza Falavigna per l’1-1. Poco dopo buona combinazione dei blucelesti, Cavallini conclude alle stelle. Al 63’ Gozzi effettua un gran controllo e conclude, tiro alto. United di nuovo pericoloso con la capocciata di Paramatti che però non centra la porta nell’ultima emozione del match.