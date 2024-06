LE AVVERSARIE. Ancona out, girone con due novità

È stata ratificata ieri mattina, dal Consiglio Federale della Lega Calcio, l’esclusione dell’Ancona dal campionato di serie C. Un passaggio scontato, dopo la bocciatura della Covisoc, tanto più che la società marchigiana non ha presentato alcun ricorso avverso al parere della Commissione di vigilanza. A questo punto, l’organico del girone B, quello dell’Arezzo, dovrà essere integrato con due squadre vista anche la promozione in B della Carrarese tramite playoff.

Una squadra dal nord (Legnago, Clodiense o Pergolettese) e una dal sud (Campobasso o Latina) saranno prossime avversarie del Cavallino.