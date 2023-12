Le avversarie. Assalto al Cesena, la Torres guarda in B

Il Pescara saluta Ciocci che torna al Cagliari, la Spal è pronta a separarsi da Maistro. Nel girone B c’è chi sogna e c’è chi sfrutta l’occasione per rimettere in ordine la propria rosa. Naturalmente, a seconda degli obiettivi. Perché, per esempio, di un girone d’andata da regina non può non tenerne conto la Torres che a gennaio sembra avere tutta l’intenzione di aggiungere qualche ’pezzo’ importante per tentare, fino all’ultimo, l’assalto alla capolista Cesena. Che non è così lontana. Il club sardo, infatti, guarda in serie B per provare a fare il salto in cadetteria. Vicino l’ingaggio dell’esterno mancino del Lecco, Eyob Zambataro. In chiave salvezza, spera di non perdere il proprio gioiello (almeno a gennaio) Emiliano Pattarello. L’esterno offensivo, però, potrebbe cedere al corteggiamento della Reggiana, club neopromosso in cadetteria.