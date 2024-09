Le elezioni della Figc regionale. Alberici riconfermato presidente. Mongardi consigliere regionale

Sala Italia di Bologna Fiere gremita dai rappresentanti di circa il 60% delle società aventi diritto, una partecipazione importante considerando la candidatura unica del presidente Alberici, a fronte dell’80% delle designazioni ricevute. L’assemblea della Figc regionale, presieduta dall’avvocato Antonio Salzano, oltre a rinnovare all’unanimità la fiducia al numero uno del calcio dilettantistico emiliano romagnolo, al responsabile regionale per il Calcio a Cinque Alessandro d’Errico e al responsabile regionale per il Calcio Femminile Alberto Malaguti, ha anche eletto all’unanimità i nove nuovi consiglieri regionali: Biagio Dragone, Domenico Minguzzi, Franco Fancelli, Giacomo Fantazzini, Mauro Gianni, Giuliano Gandolfi, Lanfranco Mongardi, Sergio Franco e Vincenzo Credi.

Eletti quindi i nuovi Revisori dei Conti - gli effettivi Patrizia Brunelli, Gloria Mazziga e Tommaso De Vincenzi e i supplenti Vincenzo Rizzardi e Stefano d’Orsi - e i nuovi Delegati Assembleari, gli effettivi Andrea Boni, Daniele Bandini, Fausto Franchini, Iacopo Annese, Lorenzo Bongiovanni, Mario Fantini e Massimiliano Rolandi, e i supplenti Andrea Fiumi, Daniele Maini, Giovanni Grassi, Giovanni Maggi e Oberdan Melini. Accolte e sostenute le designazioni del presidente Alberici per le elezioni che coinvolgeranno la Lega Nazionale Dilettanti: Giancarlo Abete come Presidente, Cristian Mossino come Vicepresidente Vicario e Gianni Cadoni come Vicepresidente dell’area Centro. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono state approvate le designazioni di Gabriele Pecile, Mariano Cesari e Antonella Vitale. Toccante il video commemorativo dedicato ai compianti Celso Menozzi e Dorindo Sanguanini, Consiglieri Regionali amati che hanno dedicato la loro vita al calcio dilettantistico e che la Sala ha ricordato con una lunga e commossa standing ovation.

Il presidente Alberici, nel segno della continuità dell’ottimo lavoro svolto nel suo primo mandato, ha fissato alcuni degli obiettivi da raggiungere in questo quadriennio: il reperimento di maggiori risorse per le Società, l’attenzione particolare al rapporto con i professionisti e la valorizzazione commerciale del brand riferito ai campionati Dell’Emilia Romagna.

"In tutte le loro relazioni - ha chiosato Alberici - i Dilettanti devono sempre porsi e testa alta".