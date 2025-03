Le follonichesi tornano alla vittoria. La Sangiovannese deve arrendersi

Tornano alla vittoria le ragazze del calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano, battendo per 4-1 la Sangiovannese al Palagolfo nel campionato di serie C. Le ragazze allenate da Roberto D’Antoni scendono in campo con la mentalità giusta, imponendo subito il loro gioco con determinazione sin dalle prime battute, con la rete del vantaggio di Rossi abile a finalizzare un passaggio illuminante di D’Antoni. Nonostante il dominio, le ragazze faticano a concretizzare ulteriori occasioni sotto porta. Le avversarie quindi trovano il pari, ma dopo poco D’Antoni, dopo un recupero palla, va in affondo sulla fascia e trova l’angolino alla sinistra del portiere, ritrovando il vantaggio. La prima frazione si chiude sul 2-1, mentre nella ripresa le ragazze ripartono un po’ titubanti, con il portiere Falcinelli pronta a sventare le occasioni avversarie. Poi, grazie a un’ottima combinazione Rinaldi, innescata da Abate, allunga il vantaggio. Le avversarie lottano, ma D’Antoni sigla il poker con una splendida azione in tandem con Alocci, raggiungendo così la sua doppietta personale.