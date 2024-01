Le gare di oggi. Ravenna in casa della Pistoiese per tenere a distanza i titani Ravenna è prima della classe nel girone D della Serie D. Gara casalinga per Forlì e Sammaurese in trasferta. Campobasso primo nel girone F, mentre United Riccione e Tivoli pareggiano 0-0. La classifica è in bilico, tutti gli occhi sono puntati sulla 18ª giornata.