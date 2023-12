Le giovanili. Vincono Primavera 2, Under 17 e Under 13. Sconfitta nel derby col Rimini la squadra Under 15

Dopo la vittoria della formazione della Primavera 2 che ha espugnato il campo di Crotone vincendo 2-0 con le reti di Coveri al 25 e di Valentini al 41’ sono scese in campo altre tre rappresentative del settore giovanile del Cesena: l’Under 17, l’Under 15 e l’Under 13.

Tornando alla prestazione dei ragazzi di mister Campedelli, va sottolineato che con il successo ottenuto in terra calabra i bianconeri hanno ulterioramente confermato il loro primo posto in classifica del girone B del campionato che ora li vede al comando con 30 punti a +4 sulla seconda che è il Benevento, a +5 sul Pisa e a +8 sul Perugia. L’ultimo turno prima della pausa per le festività natalizie vedrà i cesenati impegnati venerdì alle 14.15 in casa contro il Pescara che giace al penultimo posto con 8 punti a +2 sul Crotone fanalino di coda. Le altre squadre scenderanno in campo il 23.

Anche nel torneo riservato alle squadre Under 17, il Cesena ha ottenuto una bella vittoria espugnando il campo del Rimini per 0-1 grazie alla rete segnata al 66’ da Ridolfi. I ragazzi di mister Tamburini restano secondi nel girone B con 29 punti a due lunghezze dalla Spal. Ora il torneo si interrompe e riprenderà domenica 7 gennaio 2024 quando il Cesena ospiterà il San Marino.

Sempre derby ma questa volta con sconfitta per la squadra Under 15, 1-0 a Rimini. I ragazzi di mister Zanetti sono quarti in classifica a 25 punti a -7 dal Padova capolista. Sabato affronteranno in casa San Marino.

Vittoria per il gruppo Under 13 che ha sconfitto il Parma in trasferta 1-4.