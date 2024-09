Le interviste. Agostini: "Bella partita, alla fine va bene così»

Questo 1-1 con il quale il Pontedera è tornato da Pineto ha un retrogusto un po’ amaro. Negli occhi resta infatti l’ultimissimo tiro, un po’ sporcato, di Pietra, che sembrava destinato a restituire quei tre punti accarezzati per un’ora buona di gioco. Alessandro Agostini in sala stampa a gara appena finita non lo nasconde: "E’ vero, è un peccato per l’ultima occasione che abbiamo avuto, ma credo che sia stata una bella partita sotto il piano dell’intensità, con due squadre che hanno giocato. Quindi alla fine va bene così, anche se un po’ può dispiacere". Il tecnico dei granata prova a guardare subito avanti: "Ci speravo in qualcosa di più, anche perché abbiamo avuto qualche bella occasione, ma bisogna solo pensare a lavorare. Tanto l’unica cosa utile è capire come migliorare. Piangersi addosso non serve a nulla. Stiamo facendo il nostro percorso e questo di Pineto direi che è un ottimo punto conquistato su un campo difficile contro una squadra tosta agonisticamente e con tanta qualità là davanti. Per questo ci prendiamo il punto e guardiamo avanti". Anche perché fra 48 ore appena è di nuovo campionato, con la sfida casalinga al Campobasso in programma domenica: "Sarà una partita combattuta come tutte le altre. Non ci sono partite facili, se pensiamo che una gara sia facile diventa difficile perché magari la sottovalutiamo. Quindi non dobbiamo prenderla sottogamba, bensì c’è da stare attenti, prepararla bene e metterci lo spirito giusto". L’ultimo pensiero è per quella decina di ultras della gradinata nord Diego Savelli che nonostante la giornata lavorativa si sono fatti 432 chilometri (e altrettanti nel ritorno) per non lasciare sola la squadra.

"Li ringrazio – conclude Agostini - perché si sono fatti sentire, e per noi questo è motivo di grande orgoglio. Non è semplice fare questa trasferta e quindi tanto di cappello". Intanto oggi alle 18,30 sul Piazzone viene inaugurato il primo official store granata. Tutti i tifosi sono invitati a partecipare.

Stefano Lemmi