Le interviste. Boccardi dopo il gol:: "E’ stata una vittoria fondamentale»

Al Malservisi-Matteini, Filippo Boccardi è tornato a segnare. La sua rete è valsa alla Robur i tre punti. "Il gol fa sempre piacere – ha detto l’attaccante al Fol –, ma lo fa soprattutto la vittoria. Era importante perché venivamo da un momento così e così. Se analizziamo la partita, nel primo tempo ho calciato tre volte io, una volta Galligani, poi c’è stato l’episodio di Masini. Fuori casa non è così scontato. Nelle prime partite non avevamo creato così tanto, sotto questo punto di vista siamo migliorati ma possiamo fare ancora di più. Pensiamo tutti quanti che non abbiamo espresso al massimo il nostro potenziale e questo ci dispiace". Nei minuti finali un po’ di sofferenza. "Venendo da qualche sconfitta anche inconsciamente può subentrare la paura di subire gol – ha sottolineato il bianconero –, quindi ci sta di abbassarsi. Però l’importante era portarla a casa e ci siamo riusciti. È stata una vittoria fondamentale, peccato aver perso in casa così tanto. L’anno scorso abbiamo rincorso a lungo l’idea di tornare allo stadio, ora che ci stiamo giocando paradossalmente non sta andando benissimo. Con quei punti in più saremmo ancora attaccati al Livorno. Anche lo scontro diretto è stato deciso nel finale. Ma il campionato è ancora lungo".