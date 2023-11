Le interviste. Buglio non si dà pace per il risultato: "Regalato tre reti uguali da corner»

Sentimenti contrastanti in casa Real Forte Querceta: la consapevolezza di aver tenuto testa alla Pianese e la scoperta del giovane Scarpa sono senza dubbio due notizie che rendono il futuro prossimo meno plumbeo. L’emorragia di risultati però non si arresta e, come sottolinea il tecnico Francesco Buglio, perdere subendo tre gol fotocopia da calcio d’angolo è dura da mandare giù. "Sono molto arrabbiato perché erano situazioni di gioco che avevamo preparato. Avevamo studiato i loro movimenti sui calci d’angolo e invece ci siamo lasciati sorprendere. Stiamo lasciando troppi punti per strada, la squadra è viva e l’ha dimostrato anche contro un avversario forte come la Pianese. Ma non possiamo compromettere tutto per questi errori…".

Buglio è tornato alla difesa a tre, cercando di contenere il vivace gioco offensivo della Pianese. "Ci siamo anche riusciti – continua il tecnico – perché su azione manovrata la Pianese non si è resa molto pericolosa". Davanti la mossa a sorpresa è stata l’inserimento dal primo minuto del 2004 Riccardo Scarpa. "È un giocatore che ha qualità – spiega Buglio – non è stato facile lasciare fuori Pegollo e Vanni ma questo ragazzo meritava un’occasione. Direi che l’ha sfruttata a dovere…". La classifica continua a piangere. "Non guardiamola – conclude Buglio – e pensiamo a lavorare sul campo. Sono sicuro che ci tireremo fuori da questa situazione".