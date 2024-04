Le interviste. Canzi: "Lo spirito è stato quello giusto»

Nella sala stampa dello stadio Dei Marmi, Massimiliano Canzi si mostra tranquillo nonostante lo stop: "Direi che si sorride più oggi con una sconfitta, perché lo spirito è stato quello giusto che dopo il pari con l’Olbia. Avevamo chiesto ai ragazzi di esserci, di dare un colpo e lo hanno dato. Siamo stati in partita dall’ inizio alla fine e abbiamo perso per due gol meravigliosi. Siamo contenti della nostra prestazione, anche se dopo una sconfitta non si può mai essere contenti, ma sicuramente ero meno contento domenica scorsa". Il tecnico spiega poi le novità in formazione: "Ho sempre detto di essere contento della mia rosa, così ho dato spazio a qualche ragazzo che ne aveva avuto meno e gliel’ho dato in una partita importante. E a parte Espeche, che a quell’età è sempre… verde, avevamo tutti giocatori nati in questo millennio. Credo che si possa essere soddisfatti a fine anno della crescita di questi ragazzi".

Ora c’è il Pescara ai play off: "LI affronteremo con il sorriso e credo che prima si possa tirare comunque una somma del campionato: non vorrei che venga sottovalutato quello che i ragazzi, la società, ha fatto quest’anno. Ho visto società molto più attrezzate di noi festeggiare per i play off raggiunti, mentre noi volevamo migliorare la nostra posizione e non ci siamo riusciti. Ma per noi non è scontato, è un miracolo sportivo. Il Pescara? Le squadre ai play off sono tutte di caratura. Il dubbio era tra Juve e Pescara, due squadre fortissime. La Juve ha il tasso tecnico più alto di tutti, il Pescara avrà il grandissimo vantaggio. al di là dei due risultati a favore, dello stadio. Ma siamo abbastanza abituati a giocare in grandi piazze in questo girone".

Stefano Lemmi