Le interviste. Dal Canto sereno: "Gara difficile. Risultato giusto»

Alessandro Dal Canto arriva in sala stampa sereno e molto lucido dopo la battaglia sportiva vissuta in campo che non ha portato i tre punti per la sua Carrarese. "Sapevamo che sarebbe stata difficile – dice il tecnico – perché la Fermana ha grande forza e fisicità e ci ha messo in campo tutto quello che aveva. Complimenti a loro. Queste gare poi si vanno a decidere sugli episodi, come spesso ho avuto modo di dire, serve farle girare dalla propria parte. Il primo quarto d’ora con Panico e Della Latta potevamo subito incanalarla in una certa direzione ma non ci siamo riusciti. Loro avevano molte assenze ma, come abbiamo fatto noi nelle scorse settimane, in emergenza e con tanti assenti hanno saputo tirare fuori il meglio in assoluto. E’ una caratteristica secondo me tipica di noi italiani. Ci aspettavamo una partita dal punto di vista dell’intensità e della voglia da parte loro sopra le righe, hanno fatto la loro gara. Noi siamo stati bravi a far la nostra, abbiamo avuto le occasioni per sbloccarla. Ci siamo creati delle opportunità ma quando non riesci a sbloccarla entrano fuori l’aspetto fisico, mentale e agonistico. Ci voleva magari una palla ferma, una giocata del singolo quando poi nel finale gli spazi si intasano e diventa tutto enormemente più complicato. Davanti avevamo scelto di andare con un certo tipo di calciatori per fare un certo tipo di gioco, Capello non era al meglio e quindi è mancata la sua fisicità. Se non stai attento queste gare puoi anche perderle e questo era assolutamente da evitare. Prendiamoci il punto che è quello che ci siamo meritati".

Giudizio secco sul bilancio di questa trasferta: "Sempre bicchiere mezzo pieno perché secondo me la squadra ha fatto una buona partita e ha messo in campo valori importanti contro una squadra che ci ha dato filo da torcere. Il calcio va così se non riesci a concretizzare l’episodio a favore quando lo hai e pazienza, guardiamo avanti con fiducia alla partita con l’Arezzo".