Le interviste Il goleador divide i meriti con i compagni e ’avverte’ le rivali. "Merito di tutta la squadra. L’obiettivo? I playoff»

Numeri incredibili quelli di Michael Buffa dal suo rientro alla Massese. Con questa tripletta ha segnato 8 gol complessivi in 7 gare di campionato, 10 totali se allarghiamo il computo alla partita di Coppa col Cecina. Con l’avvento di Davide Del Nero in panchina, poi, il centravanti massese è sempre andato in gol. "I miei gol sono frutto del lavoro di tutta la squadra – è il commento a caldo del giocatore –. Ci alleniamo al massimo tutta la settimana per fare queste prestazioni la domenica. I tre gol per me sono una cosa in più e fanno sicuramente piacere. Io mi alleno tanto anche da solo e alla fine i risultati, anche personali, arrivano. Il nuovo mister, poi, ci ha dato quella marcia in più. Non ho segnato solo alla prima con Tazzioli ma anche perché non ero ancora al top della condizione. Dopo ho sempre fatto gol e devo dire che anche Del Nero mi ha dato stimoli diversi e fatto capire come giocare. Il gol più difficile? Direi il terzo quando ho scartato anche il portiere perché pensavo mi venisse addosso ed invece sono riuscito a saltarlo in velocità facendogli passare la palla sotto la mano un po’ come era accaduto col Montespertoli".

La squadra ora si sta rimettendo in sesto e Buffa non pensa solo ad una salvezza tranquilla: "Noi nel gruppo quando parliamo durante la settimana in testa abbiamo i playoff perché la nostra è una squadra che ha giocatori che hanno vinto anche dei campionati. Puntiamo ad un posto nelle prime cinque, è questo il nostro obiettivo".

Il commento della panchina è invece affidato a Michael Gabrielli, vice di Del Nero: "Era importante partire bene alla prima di ritorno e ce l’abbiamo fatta. Abbiamo ipotecato la vittoria già nel primo tempo chiudendo di fatto il match gol terzo gol in avvio di ripresa. Dopo siamo un po’ calati ma abbiamo controllato bene. Peccato per il gol finale dove c’è stata anche un po’ di sfortuna".

Gianluca Bondielli