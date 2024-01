Le interviste. Lollo: "Allungata la striscia di risultati utili Era importante non perdere la gara»

Lorenzo Lollo (foto) ha segnato ieri il suo primo gol con la maglia della Robur. Una gioia ‘a metà’, per il centrocampista bianconero. "Le condizioni del campo hanno condizionato la partita – le sue parole – dentro sembrava di essere sulle montagne russe e quando è iniziato a piovere le cose si sono complicate anche di più. Da un certo punto di vista la situazione mi ha fatto anche sorridere, mi ha fatto tornare indietro nel tempo, perché ho iniziato a giocare a calcio proprio in campi così. Della rete sono felicissimo, ma avrei preferito non segnare ma ottenere i tre punti (dopo il gol Lollo è corso da Gill Voria: il mister gli aveva predetto che, visto che nei campi belli non riesce a segnare lo avrebbe fatto alla Lastrigiana, ndr)". "Dall’inizio abbiamo provato, anche io, a fare dei passaggi, perché è nel nostro dna e non vogliamo mai snaturarci – ha proseguito nella sua analisi –, ma era praticamente impossibile e alla lunga ci siamo affidati alle palle lunghe, ai quali i nostri avversari sono più abituati. Alla fine, per loro, il pareggio è valso quanto una vittoria". Lollo ha quindi guardato agli aspetti positivi. "Abbiamo allungato ancora la striscia di risultati utili – ha chiuso –, era importante non perdere. E ci siamo riusciti nonostante la Lastrigiana, dopo il gol, si sia chiusa. Eravamo nervosi a fine gara? Più che nervosi eravamo dispiaciuti, perché vorremmo sempre vincere". A.G.