Le interviste. Mister Calderini "Premiate capacità e caparbietà»

LIVORNO – Una vittoria a Livorno che mancava da 29 anni. Dal 12 marzo 1995, nell’allora campionato di serie C2, per la precisione. Ieri pomeriggio i giallorossi sono tornati a ottenere il massimo all’Ardenza e a festeggiare l’evento con i loro tifosi. Per la soddisfazione di mister Calderini: "Abbiamo creato opportunità anche nel primo tempo, legittimando poi il punteggio con la rete decisiva per la conquista del verdetto pieno. I ragazzi si sono distinti per la buona prestazione. Capacità e caparbietà gli ingredienti messi in mostra dalla squadra per arrivare all’affermazione finale contro il Livorno".

Un 1-0 maturato tra l’altro in coincidenza del compleanno del portiere del Poggibonsi, Francesco Pacini, e, dal versante dei locali, seguendo una sorta di almanacco extracalcistico, nel giorno dell’anniversario della nascita del grande poeta Giorgio Caproni, venuto alla luce proprio a Livorno il 7 gennaio 1912.

Tra i protagonisti del successo del Poggibonsi allo stadio Armando Picchi, anche l’esterno Ermes Purro, da poco entrato nell’organico dei Leoni e schierato nell’occasione per la prima volta fra i titolari dal tecnico Stefano Calderini. "Sono contento di questo verdetto – spiega Purro – perché avevamo preparato al meglio il confronto e lo abbiamo dimostrato nell’arco del match stesso, esprimendoci in linea con i propositi emersi durante la settimana di allenamenti allo Stefano Lotti. Personalmente posso dire di essermi ambientato in questo bel gruppo di ragazzi, una sorta di grande famiglia. Felice di aver scelto il Poggibonsi come mia destinazione. Il risultato? Fa bene alla classifica".

Per il Poggibonsi adesso in calendario un doppio impegno interno, contro Trestina e GhiviBorgo nell’ordine.

Paolo Bartalini