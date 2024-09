Le interviste. Mister Prosperi è soddisfatto: "Sei punti importanti e meritati. Lavoriamo per crescere ancora»

Hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, i suoi ragazzi, recuperando una partita che sembrava ormai persa e portando a 6 il bottino di punti stagionali, dopo sei partite giocate. Nelle parole del tecnico bianconero Fabio Prosperi (foto), al termine di Lucchese-Siena, c’è grande soddisfazione. "E pensare che sul 3-3 – esordisce il mister – abbiamo avuto l’occasione più clamorosa noi. Sono contento per il punto, anche per il modo in cui l’abbiamo strappato. Lo sono molto meno per i gol presi, ne abbiamo concessi due in fotocopia facendo errori che di solito non facciamo ma questo ci farà crescere". "Credo che il pareggio sia un risultato giusto – aggiunge –. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi abbiamo avuto una fase di sbandamento e abbiamo subito tre gol. Abbiamo messo in difficoltà la Lucchese, squadra di ottimo livello". Il mister analizza quindi il cammino della squadra fino a oggi. "In ritiro c’era grande voglia di lavorare e di sacrificarsi – sottolinea –, il nostro impatto in categoria è stato terribile vedendo il calendario. Ci portiamo a casa 6 punti importanti e meritati. Stiamo crescendo, dobbiamo continuare a lavorare". Prosperi continua: "Ci siamo presentati con una difesa particolarmente giovane, ma sia Chesti che Indragoli sono stati bravi. Gabriele era anche alla primissima partita tra i grandi. Colombo ha fatto un’ottima gara domenica, oggi ha avuto un grande impatto. Ma devo dire bravi a Da Pozzo e a Spinosa che era all’esordio assoluto". Poi un commento su Mignani: "Deve lavorare a testa bassa, se perde di vista il modo di lavorare che ha torna il giocatore che era al Poggibonsi. Non salta un allenamento, si applica ma non deve mollare un centimetro". Ora testa al Sestri Levante che tra tre giorni pesterà l’erba del Comunale. "Dobbiamo recuperare il prima possibile – chiude Prosperi –: giocare la domenica quando gli avversari hanno avuto un giorno in più di riposo è penalizzante. Dovremo recuperare al meglio per farci trovare pronti".