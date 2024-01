Le interviste, parla Bonuccelli. "Il secondo tempo? Uno dei più brutti»

Un pareggio al termine di una partita "sporca" giocata su un campo pesante. Lo zero a zero di Sansepolcro ha lasciato l’amaro in bocca a Vitaliano Bonuccelli. "E’ stata una partita non bella, abbiamo fatto un tempo per uno – ha detto a fine incontro Bonuccelli –. All’inizio potevamo andare in vantaggio, nella ripresa non siamo stati altrettanto bravi. Il Sansepolcro ha preso campo, non è stato pericoloso ma ha battuto tante palle da fermo. Il pareggio è stato giusto. Era una partita sporca che si poteva decidere solo con un episodio, ma nessuna delle due formazioni è stata brava a sfruttarlo". Un girone di ritorno che si prospetta incerto ed impegnativo per i biancorossi che non trovano la porta.

"Ultimamente vinciamo poco, davanti non vanno forte – ha aggiunto il tecnico – ma nelle ultime due partite dovevamo avere due punti in più. Abbiamo fatto due gare non belle, lotteremo fino in fondo. Ora abbiamo un trittico di partite che ci diranno dove possiamo arrivare. Onestamente mi aspettavo di più dai ragazzi nella ripresa, ma non abbiamo cambiato marcia, non abbiamo sfruttato le nostre qualità. Non siamo riusciti ad essere pericolosi. Il secondo tempo è stato uno dei più brutti dell’anno. Si trovano troppe attenuanti ultimamente".