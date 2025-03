Le interviste. "Possiamo guardare il bicchiere mezzo pieno»

Leonardo Menichini può sorridere solo a metà. La vittoria volata via nel finale di gara gli provoca comprensibile amarezza, ma il tecnico prova a guardare oltre il risultato e puntare sulla prestazione: "La nostra partita direi che è stata buona, abbiamo fatto una buona circolazione di palla, con le due squadre che si sono annullate. Noi abbiamo fatto qualche tiro in più e il nostro portiere è stato poco impegnato, però resta l’amarezza per il fatto che dopo essere riusciti a sbloccare la gara si è preso il gol nel finale. Oltretutto nell’azione dell’ 1-1 eravamo messi bene, ma qualche errore evidentemente c’è stato. E questo fa in modo che la buona prestazione sia condizionata dal risultato finale".

L’allenatore del Pontedera non nasconde il suo disappunto: "Con questi tre punti potevamo non dico festeggiare la salvezza, ma quasi. In ogni caso il pareggio vuol dire che possiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, anche perché non bisogna dimenticare che l’Ascoli ha avuto una reazione soprattutto con i nuovi entrati, gente come Tremolada, Marsura…. Gente di esperienza che alla minima disattenzione ci ha punito". "La squadra – ribadisce Menichini - si è ben comportata, ha fatto la prestazione e di conseguenza quando c’è la prestazione la difendo sempre. I ragazzi hanno dato tutto, sia chi è entrato che chi è partito dall’inizio, ma siamo ovviamente amareggiati. I giocatori non vedono l’ora di vincere due partite di fila, perché sanno che dopo è tutto più bello, però c’è sempre qualcosa che ci impedisce di festeggiare".

"Purtroppo – conclude il tecnico granata - non stiamo raccogliendo per quello che seminiamo, ma resta il fatto che dopo essere andati in vantaggio bisogna fare di tutto per preservare la vittoria. Anche l’Ascoli ci ha concesso qualcosa, ma se i regali li fanno gli altri gli diciamo grazie, mentre noi non dobbiamo regalare niente. Quindi ora restiamo sul pezzo e iniziamo a preparare la trasferta di venerdì a Piancastagnaio".

Stefano Lemmi