Le interviste. "Risultato giusto, le occasioni non fanno punteggio»

Stavolta niente sorriso. La sconfitta di Pescara, la quinta esterna, dodicesima totale, sa tanto di occasione perduta in uno scontro diretto per il sesto posto. A fine gara Massimiliano Canzi ha commentato così il match all’Adriatico-Cornacchia: "Sicuramente il Pescara è una squadra che ha bene in mente i suoi pregi e difetti. Nel primo tempo ha messo in atto le sue caratteristiche principali come qualità offensive e nella ripresa si è chiuso per difendere. Detto questo, aggiungo che nel calcio è tutto lecito, ma alla fine la cosa che conta è una sola: Pescara batte Pontedera 1-0. E se mi chiedono se il risultato è giusto dico di sì perché è il risultato del campo. Conta fare gol, le occasioni non fanno punteggio e non fanno classifica". Poi scendendo nell’analisi della gara, l’allenatore del Pontedera si è espresso con queste parole: "Nel primo tempo abbiamo avuto un’occasione importante con Ambrosini che ha calciato di destro da dentro l’area, ma sicuramente abbiamo fatto meno di quello che potevamo. Nel secondo, contro un Pescara chiuso abbiamo provato ad aggirarlo cambiando schema di gioco per trovare più spazi esterni ma non ci siamo riusciti. Nonostante la sconfitta siamo in una posizione di classifica che ad inizio anno avremmo firmato col sangue, e questo non dobbiamo dimenticarcelo, ma è anche vero che dobbiamo cercare di arrivare a giocarci i play off nella migliore posizione possibile". Insieme a Pescara-Pontedera ieri si sono giocate anche Perugia-Pineto 2-2, Spal-Carrarese 0-0, Recanatese-Ancona 2-0 e Torres-Vis Pesaro 1-0. Con Juventus NG-Entella e Rimini-Olbia rinviate al 3 aprile, oggi completano la 33a giornata Lucchese-Cesena e Arezzo-Fermana. Questa la classifica (* una gara in meno): Cesena* punti 80, Torres 72, Carrarese 61, Perugia 59, Gubbio 51, Pescara 48, Pontedera 47, Arezzo* 44, Juventus NG* 42, Rimini* 41, Lucchese* e Pineto 40, Entella* e Sestri Levante 38, Spal 36, Ancona 34, Vis Pesaro e Recanatese 33, Olbia* 25, Fermana* 22.

Stefano Lemmi