Le interviste. Zini gioisce: "Questo è un gruppo straordinario»

Tocca a Daniele Zini sostituire Massimiliano Canzi anche nella conferenza post-partita. Come accaduto l’anno scorso in Coppa a Siena, anche stavolta il vice allenatore del Pontedera è chiamato a commentare una vittoria esterna: "Siamo un gruppo molto unito e quindi il lavoro fatto con Canzi rimane quello. Per questa vittoria bisogna fare i complimenti ai ragazzi, perché al di là del risultato sul campo, hanno dimostrato di essere un gruppo straordinario, di essere uomini con dei valori importanti. Nonostante le assenze di Canzi e di Nicastro, che è stato male in settimana, i giocatori hanno offerto una prestazione superlativa e il risultato rispecchia quello che si è visto sul campo. Forse potavamo essere più cinici sotto porta, ma la squadra merita solo i complimenti".

Per i calciatori l’analisi è affidata a Michele Ambrosini, entrato nel finale: "E’ stata una partita difficile come ci aspettavamo, ma era importante iniziare con i tre punti l’anno nuovo e il girone di ritorno. Era fondamentale vincere. Non abbiamo mai mollato, non abbiamo mai perso l’equilibrio e nella ripresa siamo riusciti a prendere il sopravvento. E’ fondamentale il fatto che chiunque entra, la squadra non cambia il modo di giocare: siamo sempre tutti concentrati e sul pezzo. Siamo quinti in classifica e questa è una cosa bella, soprattutto perché stiamo dimostrando, anche a chi ci sottovalutava, che ci siamo nonostante la nostra sia una squadra giovane".

La chiusura invece è con Gabriele Selleri, per l’occasione vice-Nicastro: "Siamo molto contenti del risultato e fin dall’inizio abbiamo dimostrato di essere stati sul pezzo e nelle ripartenze siamo riusciti a trovare due reti. Non ci siamo fatti abbattere dal fatto che non riuscivamo a segnare, e infatti il gol è arrivato, anche se mi dispiace di non averlo fatto io. Adesso però pensiamo solo alla prossima partita, contro la Fermana, senza guardare la classifica".

S.L.