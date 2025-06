Le ipotesi sul possibile girone della Samb . Centrocampo, in pole c’è sempre Alfieri

Come sarà composto il girone di Serie C che vedrà la Samb protagonista? Diverse le ipotesi in ballo ma ancora non c’è alcuna ufficialità Da definire, infatti, l’ultima retrocessa dalla B. Questa sera a Salerno è in programma la gara di ritorno tra i granata e la Sampdoria con i liguri che partono in vantaggio forti del 2-0 casalingo dell’andata. E poi c’è la questione legata al Brescia. Il patron del club lombardo Cellino ha presentato la domanda d’iscrizione alla prossima Serie C. Questo non significa però che la società avrà poi la forza di iscriversi al campionato perché i pagamenti arretrati non sono ancora stati effettuati. Nel caso in cui la domanda d’iscrizione non dovesse essere completa non ci sarebbe la riammissione di una squadra retrocessa (Caldiero) ma il ripescaggio di una squadra che in questo momento sarebbe il Ravenna. Vediamo quindi le ipotesi del possibile Girone B di Serie C. Ipotesi A, senza il ripescaggio del Ravenna. La Samb se la dovrà vedere con Arezzo, Ascoli, Bra, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Pro Vercelli, Rimini, Ternana, Torres, Vis Pesaro. A queste squadre si devono aggiungere l’Inter Under 23 ed una tra Campobasso o Sampdoria caso di sconfitta dei liguri a Salerno. Ipotesi B, nel caso in cui il Ravenna fosse ripescato. Il girone sarebbe composto da: Arezzo, Ascoli, Bra, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Samb, Ternana, Torres, Vis Pesaro. Insieme a queste squadre anche l’Inter Under 23 ed una tra Campobasso o Sampdoria in base all’esito dei play out della Serie B. E c’è anche l’ipotesi C e cioè che la Lega Pro decida di tornare al taglio verticale dell’Italia e cioè con gli Appennini a dividere le formazioni. In questo caso la Samb potrebbe essere inserita in quello nord est, comprendente Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Pineto compreso. Solo classiche supposizioni. Una decisione definitiva potrebbe essere presa ca fine mese o addirittura slittare alla prima settimana di luglio. Intanto il diesse Stefano De Angelis continua a tessere la tela della nuova Samb. L’obiettivo numero uno è diventato Vincenzo Alfieri. Il centrocampista del Benevento, ma nella passata stagione alla Recanatese, sembra essere destinato a prendere il posto di Guadalupi passato al Barletta. Ma si tratta di un’operazione che non sarà chiusa nel breve periodo. Il 30 giugno il calciatore rientrerà per fine prestito al club sannita che poi deciderà se portarlo in ritiro o darlo di nuovo in prestito. A meno che il procuratore del calciatore non decida per la rescissione contrattuale e quindi potrà scegliere dove andare. Nella trattativa si è inserita però anche l’Ancona.

Benedetto Marinangeli