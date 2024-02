Le news. Sabato arbitra Luca Massimi di Termoli. Solo 10 biglietti venduti ai tifosi della Feralpi

Ad arbitrare la sfida tra Reggiana e Feralpisalò di sabato (inizio alle 14) al ‘Città del Tricolore’ sarà Luca Massimi della sezione di Termoli, assieme agli assistenti Vigile e Arace. Come ‘quarto uomo’ ci sarà Nigro, mentre al Var visioneranno le immagini Maggioni e Pagnotta. L’ultimo precedente tra Massimi e i granata risale al 30 dicembre del 2020 e non fu fortunato: la truppa di Alvini venne infatti travolta per tre reti a zero a Pordenone (reti di Diaw, Zammarini e Ciurria) e il portiere Cerofolini fu espulso per un fallo su Pasa. Con tutti i cambi già effettuati andò tra i pali l’attaccante Simone Mazzocchi.

Sempre attive le prevendite per la gara di sabato: il circuito di riferimento è ‘Vivaticket’. Tagliandi acquistabili al ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16/B e in tutti i punti vendita affiliati. Botteghini aperti sabato a partire dalle 12,30 e fino alle 14,45 mentre per gli ospiti la prevendita è attiva sino alle 19 di domani. Finora venduti 197 biglietti, di cui 10 nel settore ospiti.