Le pagelle

Pezzolato 6: un’esitazione in uscita in avvio, cui rimedia opponendosi alla sciabolata di Marino; poi non sbaglia più nulla.

Masini 7: presidia a dovere le zolle di competenza e pennella un cross coi giri giusti per l’accorrente Greselin, che sbuca in area e incorna l’1-0.

Tafa 6,5: composto, diligente, inappuntabile.

Drudi 7: governa la difesa con nerbo e mestiere, rovesciando il ‘doge’.

Rossi 6,5: impavido ai limiti dello strapazzo, nel finale s’immola sul destro potente di Bocalon.

Pecci 8: prestazione faraonica, di una fastosità illimitata. Con uno slalom gigante manda al manicomio mezza Aglianese e porge a Greselin il cioccolatino del 2-0; tenta il bis, poi si mette in proprio e sfiora la gioia personale con un bolide da posizione defilata. Meritatissima la standing ovation finale (44’ st Valentini sv).

Gaiola 6: i piedi quelli sono, ma ci mette l’anima con tanto lavoro oscuro.

Prestianni 7: la sua è una crescita esponenziale. Sempre nel vivo del mistero agonistico, va due volte vicino al raddoppio: prima con un tiraggiro fuori di un soffio, poi con una sventola che lambisce l’esterno della rete (15’ st Bonandi 7: con un tuffo carpiato, tenta astutamente di procurarsi un rigore ma l’arbitro non abbocca; poi raccoglie un cross radente di Babbi e, a porta sguarnita, triplica).

Mosole 6,5: tocchi di prima, ripiegamenti, accelerazioni e una staffilata che fa la barba alla traversa (15’ st Barbatosta 6: un paio di strappi che generano scompiglio e irritazione).

Merlonghi 6: qualità e generosità al servizio della squadra (21’ st Babbi 6,5: ingaggia un duello rusticano con l’eterno Iacoponi - 231 presenze tra serie A e B - facendosi rispettare. Suo l’assist per il 3-0).

Greselin 8: pasteggia su un’Aglianese in versione Titanic lanciato contro l’iceberg della zona playout. È il grimaldello che apre la partita e poi la mette al sicuro.

Marco Lombardi