Le pagelle biancorosse e amaranto. In pochi emergono nella gara. Buona prova dei due marcatori

Pagelle Grosseto

Raffaelli 6. Praticamente non è mai stato impegnato dagli avversari. Sull’azione del gol nulla ha potuto. Saio 5,5. Non sempre attento, commette qualche sbavatura nel coprire l’avversario. Davì 5,5. In occasione della rete di Luis Henriquez ha perso l’attaccante di riferimento. Russo 6. Ha disputato la sua onesta gara. (59’ Rinaldini 5: il suo ingresso è servito a poco). Aprili 6. Si è sacrificato molto anche in fase difensiva; qualche errore in zona offensiva. Bensaja 6. Sta tornando ai livelli di un tempo, ma da lui ci si attende qualcosa di più. Cretella 6. Ha fatto anche un gol spettacolare che lo ha portato a gioire sotto la Curva Nord, ma non trovato d’accordo il secondo assistente e il direttore di gara. Sabelli 6,5 ha fatto gol nella gara d’andata e ieri ha concesso il bis con una bella conclusione. (83’ Sacchini sv). Macchi 6. Qualche piccolo spunto sulla corsia; poco incisivo. (72’ Grasso sv). Riccobono 5,5. Un giocatore dalla sua portata deve offrire molto di più. Marzierli 5,5. Non è entrato nel vivo della gara anche perché non viene servito (78’ Romairone sv). All. Bonuccelli 5. Il tecnico continua a sostenere che manca la qualità. Intanto il tempo passa. Pagelle Livorno Biagini 5.5: A correnti alternate. Abbastanza bene tra i pali, malissimo nelle uscite. Schiaroli 6: Difende il risultato con le unghie e con i denti. Savshak sv. (Dal 5’ Fancelli 6: Partita ordinata e senza errori, sicuro dei suoi mezzi). Ronchi 5.5: In occasione del pareggio del Grosseto è in ritardo su Sabelli. (Dal 69’ Luci 6: Il capitano meriterebbe più spazio). Brisciani 5: Soffre non poco le scorribande di Macchi. (Dal 62’ Frroku 6.5). Tanasa 5.5: Un passo avanti rispetto alla sconfitta contro il Poggibonsi. Likaxhiu 5.5: tanta tanta confusione. (Dal 72’ Sabattini 6). Nardi 6: Si incarica di far partire le manovre di gioco. Curcio 6: Riesce a contenere gli esterni con grande sicurezza. Luis Henrique 6.5: Al primo vero errore della difesa biancorossa segna con un tiro potente. (Dal 58’ Tenkorang 6). Giordani 6: Si inventa l’assist poi sfiora la rete nel finale.