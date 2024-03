Le pagelle. Bigonzoni brilla con i suoi assist. Sadek e Gemignani, ottima prova

RICCO 6 Attento nelle poche volte in cui viene chiamato in causa.

ANGELI 6 Gara molto semplice fino a che rimane in campo. Pericoloso come al solito sui calci piazzati. Dal 55’ LAVERONE 6 Entra e fa il suo in fase difensiva.

MONTICONE 6,5 Solita attenzione nel guidare il reparto arretrato. Mai una sbavatura.

DIANA 6,5 Si rivede in campo e ci mette subito tanta sostanza e tanta grinta.

STICKLER 6 Ordinato nelle chiusure e nei movimenti in sincrono col reparto. In avanti è sempre fin troppo timido.

SADEK 6,5 Motore inesauribile, muscoli e grinta a disposizione della squadra. Recupera una marea di palloni.

GEMIGNANI 6,5 Metronomo d’ordine, anche su terreno infame. Buona prova in entrambe le fasi.

TROVADE 6 Il campo pesante non valorizza le sue doti tecniche. Si sacrifica con abnegazione. Dal 55’ SANTARPIA 7 Suo il cross per il primo vantaggio. Poi un paio di miracoli di Piga gli negano la gioia del gol.

LIMBERTI 6 Corre tantissimo sulla corsia di competenza ma gli manca il guizzo decisivo nei momenti cruciali. Dal 55’ BIGONZONI 7,5 Entra e spacca la partita con le sue folate sulla destra e coi suoi assist.

GORI 5,5 Sbaglia un gol abbastanza semplice e si vede poco in area di rigore. Tanto sacrificio per i compagni.

MOREO 8 Due gol da bomber vero. Dal 77’ CECCHI s.v.

ALL. RIDOLFI 6,5 Serviva una vittoria per respirare aria pulita, lontano dai play out.