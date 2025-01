Le pagelle bluamaranto. Zambarda ministro della difesa. Chiaramonti è un’"iradiddio»

BARSOTTINI 6,5 Chiamato a poco lavoro, dà sempre sicurezza. Disinnesca agile 2 punizioni centrali del temuto Rovini. Saldo nelle uscite. Poi fa una bella parata nel secondo tempo. Per lui 6° clean-sheet su 10 gare di campionato.

BORGIA 6,5 Senza Fiorini dalla sua parte ha la strada più spianata. Muscolare ed energico come sempre. Treno.

ZAVATTO 6,5 Tirato fuori dalla naftalina per le non perfette condizioni di Velani,"Zava" risponde presente. Tiene dietro e sfiora anche il gran gol di testa... negatogli solo da un super volo di Cappellini.

ZAMBARDA 7,5 Il ministro della difesa. Mancino educato, carattere da leader, si esalta in battaglia. Ha modi spicci, di un’efficacia spaventosa.

BELLI 6,5 Altra prova gagliarda del 2005 che oramai gioca da veterano. La scivolata in tackle è diventata marchio di fabbrica. Lotta su ogni palla.

AMICO 6,5 Trova pane per i suoi tentacoli nell’altra inesauribile mezzala a tuttocampo Diagne. Va a centimetri dal 2-0. ’Il Polpo’ c’è sempre.

GRANAIOLA 6,5 Esperienza al servizio della squadra. Tappa i buchi dietro quando Borgia sale. E lì nel mezzo non perde mai la bussola. Soccorritore-chiave. Mestierante.

ANZILOTTI 6,5 Anche lui sa bene quando andare di sciabola e quando di fioretto. Schermidore del centrocampo, utilissimo nel palleggio alternato. Dà tanta geometria.

DA POZZO 7,5 "Man of the match" non solo per il bel gol sblocca-partita. Corre e incide per intensità e qualità nelle giocate. Scoppia di salute. Ora lo levi male. (dal 60’ Cornacchia 7 Al rientro dopo i due turni di squalifica si fa una mezz’ora finale a tutto gas, con pressing e anche il gol chiudi-partita. Che forza!)

NARDI 6,5 Il primo tiro in porta della partita è il suo. Col fisico che ha cerca di attrarre palloni, giocandoli bene. Entra in tante azioni dei bluamaranto. (dal 69’ Kthella 6,5 Ingresso giusto, di sostanza là davanti)

CHIARAMONTI 7 Per la seconda domenica di fila non segna... e ciò non era mai capitato prima in questa stagione. Ma solo perché Cappellini gli fa due miracoli, al 23’ e al 25’. E quanto (e come) lavora per la squadra, con botte date e prese. (dal 90’ Bacci s.v.)

ALL. CRISTIANI 7 Espulso ingiustamente. Rosso a parte, è la guida di una squadra che non sta sbagliando un colpo.

S.F.