Le pagelle. Con Maggiari un tandem da applausi

PACI 6,5. Si fa trovare pronto nelle poche volte in cui è chiamato in causa.

DEL PECCHIA 6,5. Si conferma un under di grande affidabilità.

TERIGI 6.5. Rientro convincente come braccetto di sinistra. Si fa notare anche con qualche bella sovrapposizione sulla fascia ( 75’ Berti n.g.).

ZAVATTO 6. Buona prova con la piccola ’macchia’ dell’autogol finale.

BRIZZI 6,5. Regia lucida ed ispirata (80’ Fortunati n.g.).

MARCHINI 6. Solito moto perpetuo sulla fascia. Del Nero lo cambia di corsia dopo l’uscita di Andrei. Bravo nel proporsi, meno nella finalizzazione della manovra.

ANDREI 6. Una buona mezzora poi deve dare forfait dopo uno scontro con il portiere avversario (31’ Baracchini 6. Si accomoda in fascia sinistra senza essere sollecitato più di tanto).

BONINI 6,5. Giudiziosa partita da mezzala destra senza strafare ma garantendo copertura e geometrie (60’ Sidibe 6. Mezzora in mezzo al campo di buona intensità. BUFFA 9. Il vero trascinatore della Massese. Segna in tutti i modi.

CORNACCHIA 6,5. Giocatore di grande intelligenza che sa bene quando alzare e abbassare i ritmi di gioco.

MAGGIARI 7. Ottime giocate di grande tecnica e velocità. Prezioso l’assist per il terzo gol di Buffa (60’ Dutilh 6. Mostra buone capacità tecniche. Si fa vedere nel finale con un assist non sfruttato per Marchini).

ALL. DEL NERO 7,5. La sua Massese si diverte e diverte. Gioca un calcio propositivo e concreto. Ottiene la quarta vittoria su sei gare di campionato.

Gian.Bond.