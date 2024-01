LE PAGELLE. Debutto sufficiente per Fazzi in difesa. Poi brillano in pochi Valutazioni dei giocatori della squadra di calcio Chiorra dopo la partita contro l'Umbria: Chiorra salva il risultato, ma alcuni giocatori non sono all'altezza. De Maria e Visconti non al top della condizione fisica, Rizzo Pinna e Yeboah vivaci in avvio, Guadagni non riesce a calciare a rete.