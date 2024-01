Le pagelle del Camaiore. Zambarda, signore della difesa. Imbrenda ha il merito del pari

BARSOTTINI 6 Incolpevole sul 1° gol e spiazzato sul rigore. Nega il 3-1 a Granucci chiudendo bene sul primo palo nel finale. Nervosissimo al triplice fischio dopo una ripresa passata a beccarsi con la panchina ospite.

BORGIA 6 Bella sfida fisica con Granucci in fascia. Non è stato però prorompente nella spinta.

VELANI 4 Domenica totalmente da dimenticare per il centrale classe 2003 che regala palla agli avversari sull’1-0 e poi causa il rigore del 2-1. (72’ Ricci 6 Ci prova con un goccio di vivacità)

ZAMBARDA 7 Il migliore dei suoi. Là dietro regala interventi da "gran signore della difesa".

CRECCHI 6 Ordinaria amministrazione. Viene tolto per avere un mancino puro più di spinta. (39’ Nazzaro 5,5 Ingresso che non apporta quel che sperato)

AMICO 6,5 In mezzo al campo è quello dei suoi che lotta di più Sfiora anche il gol in un paio di circostanze. Dà sempre tutto.

ANZILOTTI 6 Regia senza guizzi. Cristiani lo toglie ad inizio ripresa per aumentare il peso offensivo. (56’ Kthella 6,5 Si muove bene, svariando e aprendosi molto; colpisce una traversa)

DA POZZO 5 Il grande assente nella manovra bluamaranto. Sbaglia un tiro non da lui da dentro l’area in avvio di secondo tempo quando Amico lo aveva servito al meglio. Giustamente sostituito... poi si fa espellere dalla panchina. (65’ D’Alessandro 5,5 Fallisce di testa la palla buona del 2-2 su sponda di Kthella dopo corner al 91’)

BIAGINI 6 Parte vertice alto del rombo, finisce play basso tornando all’antico. Meno nel vivo del gioco. Ma sfortunato al 95’ quando Rizzato e il palo gli negano la gioia del gol del pareggio.

GERACI 6 Stretto nella morsa della chiusissima difesa del Ponte Buggianese fa fatica... ma comunque si ritaglia due occasioni dove centra le traverse con grandi botte deviate da Rizzato.

IMBRENDA 6,5 Alla prima da titolare col Camaiore ha il merito di segnare il provvisorio 1-1 in mischia sull’angolo di Biagini. In precedenza una traversa anche per lui. (83’ Fra. Belluomini s.v.)

S.F.