Le PAGELLE. Delpupo impreciso. Ganz si mangia un gol che pesa La squadra CIOCCI ha subito tre gol, ma il tiro del 2-3 era imprendibile. GUIDI ha seguito Manu ovunque e si è spinto anche in avanti. CALVANI ha controllato Gambale, favorito da un rimpallo sul primo gol. ESPECHE è stato superato in velocità da Volpicelli e ha ricevuto un'ammonizione. IANESI ha dato vita alla ripresa. PERRETTA ha fatto sempre il suo dovere. MARRONE ha giocato bene nonostante l'uscita sullo 0-2. DELPUPO è stato meno preciso del solito. IGNACCHITI ha ottenuto una sufficienza di sostanza. ANGORI si è proposto nel primo tempo e ha segnato il gol che ha riaperto la partita. BENEDETTI è stato luminoso nella frazione iniziale. PELI ha creato la prima rete e ha segnato la seconda al suo debutto da titolare. GANZ si è mangiato il gol del 2-2. SELLERI è stato poco incisivo in area. L'allenatore CANZI ha provato a riprendere la gara con innesti e cambi di modulo, ma alla fine la squadra è rimasta senza punti.