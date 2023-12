Le pagelle. Furlanetto vola dappertutto,. Eleuteri si spende tanto e bene

Furlanetto 7,5: Eroe. Vola dappertutto e nel primo tempo salva il risultato parecchie volte. Deve migliorare con i piedi: con quel rilancio sbagliato ha fatto saltare qualche cuore.

Santi 6: Inizia bene, ma poi scende di livello. Sul gol ha qualche colpa, ripaga alla grande con la rete del pareggio.

Spedalieri 5,5: Si divide le responsabilità del gol con Santi. I calci d’angolo un tempo erano la sua specialità; ce ne sono stati tanti ma non è riuscito a incidere.

Gasbarro 6: Preciso negli interventi. Con la voce guida la difesa e un po’ tutta la squadra.

Pistolesi 6,5: Nelle prime battute soffre parecchio Mulazzi. Da lì cresce in maniera esponenziale: buona prova nel complesso (dal 42’ st Fort s.v.).

Scorza 6: Diversi palloni recuperati, non riesce però a incidere quanto vuole in area (dal 22’ st Gianelli 5,5: Non viene coinvolto troppo nel gioco).

Fontana 6: Qualche errore di troppo in impostazione, ma fa ottimo schermo davanti alla difesa (dal 22’ st Giandonato 7: Ci hanno ridato il capitano. Serviva la sua ex Juve per tornarlo a vedere sul tabellino).

Misuraca 6,5: Ripulisce parecchi palloni nel mezzo e non molla mai. Grande gara di sacrificio, è l’highlander.

Eleuteri 7: Bravo in ripiegamento, si spende tanto e bene anche in attacco. E non smette mai di correre.

Semprini 5: Rimane troppo isolato e non riesce a tenere la palla in avanti (dal 22’ st Curatolo 6: si conquista (il rigore) l’angolo che porta al pareggio).

Tilli 5,5: Si butta troppo facilmente a terra. Quando si mette in proprio è parecchio pericoloso, ma si accende poche volte. All. Protti 7: Aveva letto bene la partita e nell’intervallo era riuscito a sistemare qualche problema accusato in difesa. Il gol poteva essere la doccia fredda definitiva sulla stagione della Fermana, ma la ricostruzione mentale che fatto negli ultimi mesi ha permesso alla squadra di regalarsi ancora una speranza.