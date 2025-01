Le pagelle. Galligani firma la vittoria. Bianchi va vicino al raddoppio

GIUSTI 6,5 Nello stadio dove è stato protagonista di ottime annate nel primo tempo non compie interventi significativi. Nel finale è attento.

MOROSI 6,5 Ottima la palla per Galligani sullo 0-0, sarebbe stato un assist perfetto se il compagno avesse controllato.

ACHY 6,5 Anche per lui non è una partita come le altre visto il passato nel Valdarno. Non perde lucidità e concentrazione.

CAVALLARI 7 Impeccabile in difesa, bravissimo negli anticipi.

DI PAOLA 6 Svolge il suo compito in maniera ordinata e attenta ma senza le consuete sortite offensive. Preferisce presidiare la fascia.

PESCICANI 6 Entra in una posizione più avanzata rispetto ad altre gare.

SUPLJA 6,5 Per essere un classe 2006 dimostra una buona attitudine con questo livello sia dal punto di vista fisico che tecnico. Va anche vicino al gol prima di lasciare il campo al coetaneo Carbè.

CARBE’ 6 Diligente in un finale in cui la sfera ce l’ha il Montevarchi.

MASTALLI 6 Prestazione da regista, in lieve miglioramento dopo il prolungato appannamento.

BIANCHI 6,5 Va vicino al gol del 2-0 con un ottimo inserimento ed è provvidenziale nel finale. Capitano ritrovato.

MASINI 6 Scelto per l’esperienza e le motivazioni (era un ex anche lui), è meno pericoloso. Ma si fa apprezzare per un paio di ripartenze e per l’abnegazione.

RICCHI 6 Meno brillante di altre occasioni.

GALLIGANI 7 L’inizio è promettente. Poi si innervosisce e prende un giallo evitabile (fallo su Picchi). Astuto nello sfruttare l’errore della difesa avversaria, va vicino alla doppietta.

GIANNETTI 5,5 Subentra quando c’è bisogno di badare al sodo.

BOCCARDI 7 L’assist è la cosa più preziosa in una prestazione importante, da leader offensivo visto che le migliori occasioni passano dai suoi piedi.

BIANCON Sv In campo per il passaggio al 3-5-2.

ALLENATORE MAGRINI 6,5 Sceglie un undici sicuro coi rientranti Achy e Boccardi. Nel finale opta per il passaggio alla difesa a cinque e ha ragione.

ARBITRO SCHMID 5 Sorvola su molti contatti al limite.

